La Tunisie et Monaco examinent les opportunités d’investissement et de partenariat

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a procédé à l’ouverture, le jeudi 22 février 2024, avec Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement – ministre des Relations Extérieures et de la Coopération de la Principauté Monaco, des travaux du Forum économique tuniso-monégasque, organisé conjointement par l’UTICA, le Monaco Economic Board (MEB) et la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM), en marge de la tenue de la quatrième session de la Commission bilatérale des Affaires étrangères entre la Tunisie et la Principauté de Monaco.

Une importante délégation d’hommes d’affaires tunisiens et monégasques représentants les différents secteurs économiques ont pris part à cet évènement.

Les deux ministres ont mis en exergue, dans leur allocution, les liens distingués d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et réitéré leur détermination commune de les développer davantage afin de mettre en place un partenariat plus efficient et plus fructueux dans l’intérêt des deux parties.

Nabil Ammar a passé en revue les opportunités d’investissement de notre pays dans divers domaines ainsi que le potentiel de partenariat économique et financier qu’il recèle. Il a notamment souligné la qualité des ressources humaines tunisiennes et le positionnement géographique privilégiée de notre pays.

Il a, par ailleurs, évoqué les efforts déployés par le gouvernement tunisien, pour corriger la trajectoire politique et économique, en mettant en place plusieurs réformes législatives et institutionnelles avec pour l’objectif de renforcer l’attractivité du site tunisien aux investissements étrangers.

Tout en se félicitant de l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années malgré le contexte économique international difficile (augmentation de 50% des échanges entre 2019 et 2022), la ministre monégasque a souligné la volonté de son gouvernement de soutenir le développement économique en Tunisie et contribuer à l’avenir des jeunes tunisiens et ce en appui aux politiques tunisiennes en la matière.