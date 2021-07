La Tunisie interdit la circulation entre gouvernorats, et reconduit restrictions et couvre-feu jusquâ€™au 31 juillet

La Tunisie interdit la circulation entre gouvernorats, et reconduit restrictions et couvre-feu jusqu’au 31 juillet

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé d’interdire la circulation entre l’ensemble des gouvernorats de la république, à compter d’hier jeudi 08 juillet jusqu’au 31 juillet, à l’exception de certaines activités limitées, comme l’approvisionnement en produits vitaux, et la poursuite des examens dans les établissements universitaires.

Réunie hier, jeudi, par visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Méchichi, l’instance a décidé le maintien des mesures antérieurement décidées jusqu’au 31 juillet 2021, face à la dangerosité de la situation et à l’accélération de la propagation du virus.

Lesdites mesures portent notamment sur l’instauration d’un confinement général ou partiel dans les gouvernorats et délégations, selon l’évolution de la situation épidémiologique, l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 5h sur l’ensemble du territoire national, l’interdiction des rassemblements, manifestations et fêtes publiques et privées, la limitation de la capacité d’accueil (jauge) dans les cafés, restaurants et grandes surfaces, etc.

L’instance a, par ailleurs, appelé les gouverneurs à assurer une organisation judicieuse des points de vente des moutons de sacrifice, à coordonner avec les maires pour éviter l’installation des points de vente dans les espaces fermés, ou à l’intérieur des zones urbaines, et à s’en tenir à un protocole sanitaire adapté, garantissant un minimum de distanciation physique.

