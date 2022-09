La Tunisie interdit les exportations du lait pour prioriser le marché intérieur

Le Directeur Général des enquêtes économiques, au ministère du Commerce et du développement des exportations, Houssmeddine Touati, a déclaré dans un entretien avec le Journal al-Chourouk, paru dans son édition de ce lundi 19 septembre, que l’approvisionnement du lait retrouvera sa cadence normale sur le marché, pendant les prochains jours.

Cette reprise intervient après la décision du gouvernement d’interdire les exportations du lait, afin de donner la priorité au marché intérieur, a-t-il souligné.

Les intervenants dans le dispositif laitier ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur la crise du secteur, pouvant inciter les autorités à exporter le lait à des prix exorbitants, réclamant une hausse du prix du lait à la production.

Le prix du lait à la production n’a pas changé depuis le mois d’avril 2021, malgré la hausse sans précédent des prix des aliments pour bétail, et des charges au niveau de la collecte et de l’industrie, avait indiqué début septembre la CONECT.

Et partant, les quantités acceptées par les centres de collecte ont baissé, ce qui a donné lieu à une baisse du stock régulateur du lait, lequel ne dépasse pas les 15 jours d’importation, ce qui rend l’hypothèse d’exportation du lait de plus en plus probable.

L’organisation a appelé à une intervention urgente des autorités afin de sauver le dispositif laitier.

Gnetnews