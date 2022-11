La Tunisie intéresse les entreprises britanniques souhaitant investir dans l’économie verte

L’ambassadrice de Grande-Bretagne, Helen Winterton, a exprimé le souhait des entreprises britanniques à investir en Tunisie, notamment dans le domaine de l’économie verte, et du dessalement de l’eau de mer, via es énergies renouvelables, et autres secteurs prometteurs en relation avec l’économie de la connaissance.



Lors d’une rencontre ce lundi 14 novembre 2022, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la diplomate britannique a exprimé la détermination de son pays « à consolider davantage la coopération bilatérale », saluant « l’accord conclu récemment entre la Tunisie et le FMI, au niveau des experts, ce qui traduit la pertinence du programme des réformes économiques du gouvernement ».

Winterton a dit l’importance de sensibiliser aux volets économiques et sociaux de ce programme.



Les deux parties ont évoqué la coopération économique entre les deux pays, notamment en matière d’investissement, de partenariat, et d’exploitation des opportunités existantes, particulièrement dans les secteurs promoteurs, au service de l’intérêt commun.

Le ministre de l’économie a présenté les principaux éléments du programme national des réformes, préparé dernièrement par le gouvernement, essentiellement les aspects liés à l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.

Il a, également, évoqué les mesures en cours d’élaboration en vue d’appuyer les start-ups, et les petites et moyennes entreprises (PME), à travers le développement des mécanismes financiers et institutionnels.

Saïed a dit le souhait de tirer profit des expériences britanniques dans ce domaine.

Gnetnews