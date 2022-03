La Tunisie lance un appel d’offres pour l’achat de 75 mille tonnes de blÃ© dur

La Tunisie lance un appel d’offres pour l’achat de 75 mille tonnes de blé dur

Des opérateurs européens ont déclaré ce mardi 02 Mars 2022, que l’office des céréales tunisien a lancé un appel d’offres international pour l’achat de près 75 mille tonnes de blé dur, rapporte Reuters.

Les céréales peuvent être achetés auprès de différents pays d’origine ; la dernière date pour présenter les offres de prix est ce mercredi 02 Mars.

L’appel d’offres porte sur l’achat de blés durs, sur trois cargaisons dont chacune est estimée à 25 mille tonnes.

La cargaison devra arriver entre le 1er avril et le 20 du même mois, si l’origine est la région méditerranéenne ou le Sud de l’Europe ; entre le 25 Mars et le 15 avril si c’est de l’Europe de l’Ouest, et entre le 20 Mars et le 10 avril, si c’est des Etats-Unis, Canada ou l’Amérique du Sud.

Pour rappel, la Tunisie dispose de stocks de céréales qui couvre les besoins jusqu’au mois de Mai/ juin 2022.

Gnetnews