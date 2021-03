La Tunisie lancera la vaccination contre le Coronavirus dans les tous prochains jours (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé ce lundi 08 Mars, que « la campagne de vaccination allait commencer dans les tous prochains jours », appelant les citoyens à s’inscrire sur la plateforme Evax.

En réponse à une question orale du député Hichem Ben Ahmed, lors d’une plénière à l’Assemblée des représentants du peuple, le ministre a énuméré les objectifs de la campagne de vaccination, à savoir : « la baisse du nombre des cas graves, et des décès ; la préservation des capacités du dispositif de santé pour en prévenir l’effondrement ; la protection du personnel de santé, tout en limitant les conséquences économiques sociales et psychiques de la pandémie ».

Il a réitéré que son ministère allait garantir un accès équitable aux vaccins, à l’ensemble des Tunisiens et des étrangers vivant en Tunisie, sans exception, signalant que la décision du vaccin est personnelle, selon la latitude de chacun.

« Le ministère de la Santé a pour objectif de vacciner 50 % de la population tunisienne, selon les priorités en termes d’âge, de comorbidité et le risque de contagion ». Cinq priorités ont été définies :

*Personnes âgées de plus de 75 ans et le personnel de santé ;

*Personnes âgées de 60 à 75 ans et les soignants ;

*Personnes âgées de 18 à 60 ans, avec comorbidité, et les service vitaux (forces armées, enseignants, agents de transport, etc.)

*Des cas contacts des personnes à risque ;

*Personnes âgées de 18 à 60 ans, sans comorbidité.

Les vaccins seront distribués en collaboration avec la pharmacie centrale à travers ses entrepôts centraux et régionaux (Sousse Gafsa, Sfax, le Kef et Médenine) qui achemineront les vaccins, selon le nombre de personnes inscrites, vers toutes les régions du pays.

25 centres de vaccination ont été équipés, et des équipes itinérantes se rendront aux régions lointaines et aux centres des personnes âgées, à cet effet.

S’agissant du financement des vaccins, le ministre a fait savoir qu’une importante partie de doses de vaccins sera accordée gratuitement à la Tunisie dans le cadre du mécanisme COVAX.

Les quantités restantes seront financées par un crédit de 100 millions de dollars de la banque mondiale, par le budget de l’Etat (30 millions de dinars), outre le don de la Chine…

Les personnes vaccinées feront l’objet d’un suivi direct pendant 15 minutes après l’inoculation de l’injection, ainsi que via la plateforme evax, a-t-il dit.

