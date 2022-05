La Tunisie mÃ¨ne un dialogue profond avec l’Union europÃ©enne (Jarandi)

La Tunisie mène un dialogue profond avec l’Union européenne (Jarandi)

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a affirmé la profondeur du dialogue politique entre la Tunisie et l’Union européenne qui s’est traduit, à travers la visite du président de la république en 2021 et 2022, à Bruxelles.

Cette profondeur s’est également illustrée à travers la visite de hauts responsables européens en Tunisie, notamment le président du Conseil européen et le commissaire à la politique du voisinage, au cours de laquelle les deux parties ont affirmé la nécessité de relancer la coopération financière, ainsi que de promouvoir et diversifier le partenariat stratégique, ce qui est de nature à créer des opportunités pour les jeunes, et de raffermir les liens humains et historiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Participant à la célébration du 72ème anniversaire de la journée de l’Europe, organisée par la mission européenne en Tunisie sous le signe « des opportunités offertes à la jeunesse tunisienne », le chef de la diplomatie européenne a réitéré l’attachement de la Tunisie au choix démocratique. « Notre pays vit un processus réformateur instituant une démocratie réelle et saine répondant aux aspirations des Tunisiens », a-t-il souligné.

Il a fait état de la détermination de la Tunisie à aller de l’avant en matière de mise en œuvre des réformes politiques et économiques, appelant le partenaire européen à l’appuyer en cette conjoncture exceptionnelle.

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a salué, pour sa part, « le niveau des relations tuniso-européennes dans différents domaines, exprimant sa conviction de la poursuite du soutien européen à la Tunisie, en termes d’attraction d’investissement, de capital, outre son accompagnement en matière de concrétisation des réformes économiques en vue de créer les attributs d’une économie nationale durable ».

Cornaro a, par ailleurs, exprimé l’engagement de la partie européenne « à renforcer la coopération et le partenariat dans le secteur de l’enseignement et de la formation, et l’appui à la création des projets innovants, et des activités culturelles, civiles et associatives, pour donner des opportunités à la jeunesse.

Gnetnews