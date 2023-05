La Tunisie mise sur la promotion du tourisme d’affaires et de congrÃ¨s, sur fond d’un important potentiel

La Tunisie mise sur la promotion du tourisme d’affaires et de congrès, sur fond d’un important potentiel

« Le tourisme d’affaires, de congrès et de foires représente un modèle touristique important pour la Tunisie, dans la mesure où sa position géographique stratégique, et sa place diplomatique lui confèrent une grande opportunité pour accueillir des conférences internationales annuelles dans les domaines politique, économique, social, culturelle, médical etc ».

Présidant hier un atelier de travail sur le tourisme d’affaires, de congrès et de foires, organisé par le Tunisia Convention Bureau, le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a indiqué que « ce produit touristique attire des touristes à forte capacité de dépenses, et permet de faire la lumière sur la destination touristique tunisienne, à chaque présence internationale ».

Le tourisme d’affaires et de congrès est impacté par la conjoncture économique de chaque pays, ce qui requiert la prise en compte des orientations et mutations survenues, en termes de climat des affaires, des nouvelles technologies, et des conditions socio-économiques, autant d’éléments importants pour la durabilité de ce produit, a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que le tourisme de congrès s’inscrit dans le cadre de l’axe lié à la diversification de l’offre touristique, dans la stratégie nationale de développement du tourisme en Tunisie, d’où la nécessité d’une réflexion conjointe pour le développer, en mettant des fondements solides pour en assurer la pérennité et la rentabilité.

Il a prôné un modèle de gouvernance différent, reposant essentiellement sur le partenariat public/ privé, pour promouvoir ce secteur. Son développement nécessite, aussi, de focaliser sur l’amélioration de la qualité du produit, l’organisation de programmes de formation adaptés aux demandes des professionnels, la mise en place d’une stratégie de communication adaptée, tout autant qu’une stratégie de marketing, l’adaptation à la transition digitale pour répondre aux revendications du touriste là où il est dans le monde, le développement du transport aérien vers les marchés porteurs, l’amélioration de l’infrastructure en termes de salles des congrès et autres répondant aux aspirations de cette catégorie de touristes.

Cette rencontre a eu lieu en présence de la présidente de Tunisia Convention Bureau, Wiem Radhouane, son directeur exécutif, Lotfi Mansour, la présidente de la fédération tunisienne de l’hôtellerie, Dorra Miled, et le président de la fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme, Ahmed Bettaieb.

Gnetnews