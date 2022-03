La Tunisie obtient la reconnaissance mutuelle de l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni en matière d’Agriculture bio

Le secteur de l’agriculture biologique a connu une importante évolution les dernières années.

La Tunisie a obtenu la reconnaissance mutuelle de l’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni…comme pays exportateur des produits biologiques, et qui, plus est, occupe la première position en Afrique et dans le monde arabe.

La Tunisie est première en Afrique, en termes de superficies dédiées à l’agriculture bio estimées à 335 mille hectares en 2020. Notre pays vient en tête, sur le plan mondial, en termes d’oliveraies biologiques.

Quelque 7200 intervenants (producteurs, transformateurs et exportateurs…), opèrent dans ce secteur. Les exportations biologiques tunisiennes ont atteint 85 mille tonnes avec des recettes équivalant à 712 millions de dinars.

Ces chiffres ont été présentés en marge du Salon international de l’Agriculture biologique et des industries alimentaires, « BIO EXPO 2022 », organisé du 24 au 26 Mars 2022, au siège de l’organisation patronale, UTICA, à la Cité el-Khadhra.

Se rendant hier au salon, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a indiqué que la vision nationale de promotion de l’agriculture biologique à l’horizon 2030, vise à développer un mode de vie durable et équitable reposant sur ce type d’agriculture.

La stratégie nationale en la matière prévoit la culture d’exploitations d’agriculture biologique dans différentes régions du pays, de manière à ce qu’elles soient une source de développement et de diversification de l’économie nationale.

