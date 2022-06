La Tunisie obtient un don de 162 millions dâ€™euros de lâ€™Union europÃ©enne

La Tunisie obtient un don de 162 millions d’euros de l’Union européenne

La marche de la coopération dans différents domaines, et l’état d’avancement de la mise en exécution de la coopération financière ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus CORNARO.

Le ministre de l’Economie a salué le versement par l’Union européenne, au cours de la dernière période, d’un don de 162 millions d’euros, au titre des tranches du programme de soutien financier, destiné à appuyer les réformes du gouvernement dans les domaines de la gouvernance économique, la libéralisatoin de l’investissement, l’amélioration de la compétitivité de l’économie, l’exportation, la transition énergétique et la justice, rapporte ce jeudi 16 juin, le ministère de l’Économie et de la Planification dans un communiqué.

Ce don s’ajoute à un une précédente donation estimée à 51 millions d’euros, consacrée au soutien des secteurs de l’éducation, de l’insertion sociale, du développement rural, etc.

Pour rappel, l’Union européenne avait décaissé, à la date du 25 Mai 2022, 300 millions d’euros, au titre de la deuxième tranche du 3ème crédit, de soutien financier intégral, obtenu en 2020, dans le cadre du soutien financier consacré à la lutte contre les répercussions de la pandémie du Coronavirus.

Le volume total des financements au titre de l’appui du budget en 2022, s’élève à 513 millions d’euros, entre dons (213 millions d’euros), et crédits (300 millions d’euros).

Marcus CORNARO a exprimé les dispositions de l’Union européenne à poursuivre le soutien de la Tunisie sur tous les plans, et à lui assurer l’appui nécessaire en vue de faire réussir les programmes de réformes, de lui permettre, par ricochet, de redresser ses différents équilibres économiques et financiers, et de réaliser une transition énergétique durable et efficace, outre l’appui, en matière de consolidation des acquis démocratiques réalisés à la faveur de l’actuel processus démocratique, souligne la même source.

Le diplomate a exprimé son soulagement envers la bonne cadence en matière de mise en exécution des programmes de coopération, tout en se préparant à permettre à la Tunisie de tirer profit des différents programmes et mécanismes européens.

Gnetnews