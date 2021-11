La Tunisie organisera le dimanche 21 novembre Salat al-Istiska

Le ministère des Affaires religieuses appelle à organiser la prière de la pluie, Salat al-Istiska, face à la persistance du déficit pluviométrique.

Dans un communiqué paru hier soir, le ministère indique que le ministre, Ibrahim Chaïbi, a décidé la tenue de la prière de la pluie, le dimanche 21 novembre 2021 à 9heures, dans toutes les mosquées.

Le ministre appelle les fidèles à participer à cette prière, pour implorer, Dieu, le puissant et miséricordieux, de nous donner des pluies bénéfiques, et nous préserver de la sécheresse, et de la disette.

A l’heure où la saison automnale touche à sa fin, la Tunisie est encore confrontée à un important manque de pluies, qui se répercute sur le taux de remplissage des barrages, et freine la bonne marche de la saison agricole.

Gnetnews