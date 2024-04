La Tunisie participe Ã  la premiÃ¨re Ã©dition du forum Ã©conomique mondial de Ryadh

La Tunisie participe à la première édition du forum économique mondial de Ryadh

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a participé les 28 et 29 avril au forum économique mondial autour de la coopération globale, la croissance et l’énergie pour le développement qui se tient, dans sa première édition, dans la capitale saoudienne, Ryadh.

Intervenue à un atelier autour de la thématique « la demande de l’énergie : transformation des coûts en acquis », la ministre a affirmé que la Tunisie avait opté pour une politique de rationalisation de la consommation de l’énergie, une priorité, désormais. Le gouvernement tunisien œuvre, pour ce faire, à traduire dans les faits la stratégie nationale énergétique à l’horizon 2035, visant à garantir l’approvisionnement sûr en énergie pour tous, et à mettre en place les mesures pratiques et susceptibles de réaliser les objectifs tracés, notamment, dans le domaine de la production de l’électricité, à partir des énergies renouvelables, ainsi que la neutralité carbone, et la transition sociétale juste et globale.

Le gouvernement s’évertue, également, à intensifier les investissements dans le domaine des énergies renouvelables, en vue de faire face au déficit énergétique, a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que la Tunisie avait opté pour des programmes d’usage d’énergie solaire au sein des entreprises et bâtiments publics, en les dotant de stations solaires, en vue de produire l’électricité, outre l’encouragement des citoyens à utiliser l’énergie solaire au sein des habitations et du secteur des services, en vue de réduire la facture de l’électricité.

Ce forum vise à discuter les nouvelles approches dans le domaine des politiques économiques et énergétiques, les répercussions des évolutions géostratégiques, à l’instar de la prise de décision, spécialement, dans les milieux des affaires. Outre des sujets liés à la croissance économique inclusive, la transition énergétique et la consolidation de la coopération internationale.

