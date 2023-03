Tunisie : Nizar NÃ©ji dÃ©cline les axes de la stratÃ©gie de sÃ©curitÃ© cybernÃ©tique Ã  GenÃ¨ve

Tunisie : Nizar Néji décline les axes de la stratégie de sécurité cybernétique à Genève

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a affirmé que « la sécurité cybernétique est un axe principal de la stratégie nationale numérique et du programme de transition digitale ».

Intervenu hier, mardi 14 Mars 2023 aux travaux de la réunion de haut niveau autour de « la construction de la confiance et de la sécurité en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication », tenue en marge du forum mondial de la société de l’information, du 13 au 17 Mars à Genève (Suisse), le ministre a considéré le renforcement de la sécurité cybernétique, la protection des infrastructures numériques, et la protection des données, comme étant une condition essentielle au développement socio-économique.

La Tunisie œuvre à réaliser de nombreux programmes et projets, dans le cadre de la stratégie numérique, a-t-il indiqué, signalant que la construction de la confiance dans l’espace cybernétique se fait à plusieurs niveaux :

*Reconnaissance du contenu numérique, des documents et supports numériques immatériels à l’instar des documents d’identité, des courriers électroniques, des contrats, factures et reçus électroniques ; la reconnaissance se fait en termes de législations et de transactions ;

*Adoption des preuves numériques dans les transactions électroniques, à travers l’utilisation de la signature et du cachet électroniques ;

*Certification des solutions logicielles et des appareils électroniques ;

*Réglementation du domaine du cloud computing national et contrôle des procédures d’hébergement des appareils, des systèmes et des données dans les centres de données, selon des normes garantissant la qualité, la sécurité et la continuité de service ;

*Accès sécurisé à des systèmes en vue leur gestion et leur exploitation à travers de réseaux de communication privés e publics assurés par les FSI ;

*Développement de services électroniques sûrs, tous types confondus, destinés au citoyen, à l’administration, à l’entreprise, à l’investisseur et autres ;

*Protection du consommateur des services électroniques, en garantissant tous ses droits et libertés dans un espace cybernétique, comme le fait de protéger des données personnelles, de garantir la transparence des transactions électroniques, de respecter les cadres contractuels entre les prestataires de services et le consommateur ;

*Sécurité numérique des systèmes et réseaux ;

*Réaction rapide aux accidents cybernétiques pour garantir la continuité des services, et le rétablissement rapide à l’issue des crises, ainsi que le traitement efficace des crimes électroniques ;

*Diffusion de la confiance et de la culture numérique, en élevant le niveau de conscience auprès du public quant à la gravité des menaces cybernétiques et l’importance de la vigilance et la prudence, lors de l’usage des services électroniques.

Gnetnews