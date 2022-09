La Tunisie participe du 22 au 25 septembre au Salon international du Tourisme Ã  Tokyo

La Tunisie participe du 22 au 25 septembre au Salon international du Tourisme à Tokyo

La Tunisie participe du 22 au 25 septembre au salon international du Tourisme, (Tourisme Expo 2022/JATA), qui se tient à la capitale japonaise, Tokyo, en présence des représentants de trois agences de voyage tunisiennes, en collaboration entre le ministère du Tourisme, le Japon, et l’Office national du Tourisme tunisien (ONTT).

L’aile tunisienne qui s’étend sur une superficie de 36 m2, comprend une exposition de produit de l’artisanat, des séances de dégustation de plusieurs produits et repas, et des repas commercialisés au Japon à l’instar de l’huile d’olive, des dattes, avec la diffusion de vidéo sur le tourisme tunisien alternatif et durable, et les principaux sites culturels et civilisationnels que recèlent le pays.

L’ambassadeur de Tunisie au Japon, Mohamed Elloumi, a inauguré l’aile tunisienne, en présence de plusieurs professionnels, agents de voyage japonais et asiatiques, qui ont exprimé leur intérêt pour la destination tunisienne, notamment après l’amélioration de la situation sanitaire en relation avec la pandémie du Covid-19 et l’allègement des restrictions de voyage en Tunisie et au Japon.

La Tunisie participe, annuellement, à cette foire touristique qui compte parmi les plus grandes foires touristiques en Asie et le monde, polarise environ 150 mille visiteurs et est organisée par l’association de voyage et du tourisme japonaise (JATA), l’organisation du tourisme nationale japonaise (JNTO), en collaboration avec l’organisation mondiale du tourisme (OMT).

Des cercles de débat, des conférences scientifiques, et des visites seront organisés pour les métiers du tourisme, en présence des sociétés asiatiques et mondiales en matière de tourisme.

La foire sera ouverte au public les 24 et 25 septembre, à laquelle participent outre la Tunisie, les représentants de plus de 70 pays.

La délégation mènera des rencontres avec des professionnels, et responsables des organisations japonaises opérant dans le domaine du tourisme et de voyage, pour commercialiser la destination touristique tunisienne au Japon, et rechercher les moyens à même de polariser les touristes japonais et asiatiques et les encourager à visiter la Tunisie.

