Tunisie : Samir Saïed et Marouene Abassi à Washington pour mobiliser l’appui au programme de réformes

La Tunisie participe, en mode présentiel, aux réunions de la banque mondiale et du FMI qui se tiennent du 18 au 22 avril 2022, à Washington.

La délégation tunisienne compte le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

La ministre des Finances, Sihem Nemsia y prend part à distance.

Le ministère de l’Economie et de la Planification indique, dans un communiqué, que Samir Saïed aura des rencontres avec les hauts responsables de plusieurs institutions financières régionales et internationales : FMI, banque mondiale, banque africaine du développement (BAD), banque européenne de la reconstruction et du développement (BERD), agence internationale de garantie à l’investissement (MIGA). Il présidera, également, une conférence sur le climat et les opportunités d’investissement en Tunisie, organisée par la chambre américaine du Commerce, en marge des travaux de ces réunions.

La délégation tunisienne prendra part, par ailleurs, à plusieurs conférences et ateliers, qui porteront sur les dernières évolutions internationales, dont la guerre Russie/ Ukraine et ses répercussions sur la situation économique dans différents pays du monde, notamment les pays en voie de développement, et les difficultés majeures qui en ont découlé en termes énergétique et de sécurité alimentaire.

La partie tunisienne fera connaitre le programme de réformes de la Tunisie dont l’objectif est de relancer la croissance, de stabiliser les équilibres financiers, et de consolider les acquis sociaux.

Ces réunions sont, par ailleurs, une occasion de mobiliser l’appui au processus de réformes de la Tunisie, en vue de mener à bien sa transition économique durable.

Gnetnews