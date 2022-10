La Tunisie peut emboÃ®ter le pas au Maroc et exporter l’Ã©nergie verte vers l’Europe (experts)

La Tunisie peut emboîter le pas au Maroc et exporter l’énergie verte vers l’Europe (experts)

La Tunisie accueille du 19 au 21 octobre 2021 le premier salon international de la transition énergétique, organisé à l’initiative de la chambre syndicale du photovoltaïque en Tunisie (CSPV), en collaboration avec l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Cette manifestation qui allie l’exposition et les conférences se tient sous le signe du « développement durable en Tunisie ». Elle rassemble l’ensemble des acteurs dans le secteur des énergies renouvelables, les intervenants des secteurs public et privé, de hauts responsables, ainsi que des représentants des organismes publics et privés tunisiens et étrangers, rapporte la TAP.

La manifestation qui sera organisée au siège de l’UTICA, sera axée sur le rôle du secteur privé en matière de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable en Tunisie et de concrétisation des objectifs du plan solaire tunisien.

Les énergies renouvelables et la transition vers une économie à émissions carbone réduites en Tunisie, représentent le sujet principal de cet événement.

Le secteur privé s’apprête à investir pas moins de 10 milliards de dinars soit 3 milliards de dollars, pour réaliser 80 % des objectifs du plan solaire tunisien à l’horizon 2030, lequel porte sur la production de 4500 Mégawatt à partir des énergies renouvelables, au cours des sept prochaines années, a confié à la TAP le président de la CSPV, Ali Kanzari.

Il est temps de conjuguer les efforts et de lever les obstacles juridiques et administratifs en la matière, a-t-il indiqué lors d’une rencontre organisée hier mardi, au siège de l’UTICA, appelant les parties prenantes dont la STEG et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) à le faire rapidement.

Selon les participants à cette rencontre, la Tunisie pourrait saisir l’occasion de la crise énergétique, créée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, pour rattraper le retard en matière d’énergies renouvelables et de transition énergétique, afin qu’elle devienne un fournisseur de l’Europe en matière d’énergie verte.

Les pays européens de la rive Nord de la Méditerranée, parmi les plus gros consommateurs d’énergie l’hiver, sont en mesure de s’approvisionner en énergie verte des pays de la rive sud, dont la Tunisie et le Maroc.

La Grande-Bretagne a eu recours au Maroc pour s’approvisionner en cette énergie via l’atlantique, en prévision des vagues de froid attendues cet hiver.

La Tunisie pourrait emboiter le pas au Maroc, et exporter l’énergie verte vers l’Europe, à la faveur de sa position géographique et sa proximité du vieux continent, soulignent-ils cités par la même source.

Gnetnews