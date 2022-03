La Tunisie plaide la cause des Emirats au sein du comité de liaison arabe envers la guerre en Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a participé hier, mercredi 09 Mars 2022 en marge de le 157ème session de la réunion ministérielle du Conseil de la Ligue arabe, à une réunion de concertation consacrée aux évolutions de la région arabe, face aux changements internationaux qui s’accélèrent et aux répercussions de la guerre en Ukraine. Chose qui requiert la relance de l’action arabe commune en vue de faire face aux défis posés aux pays arabes.

Un accord a été trouvé, à cet effet, autour de la composition du comité de liaison ministériel arabe, créé dernièrement, pour mener des contacts avec les parties en conflit, et les pays agissants, en vue de contribuer à l’arrêt de la guerre, en faisant prévaloir le langage du dialogue.

Le ministre a affirmé, dans ce contexte, l’importance de la présence des Emirats arabes unis, étant le membre arabe au Conseil de Sécurité, au sein de ce comité et autres, formés dans le cadre de la ligue arabe, afin qu’ils puissent défendre les affaires arabes au sein de l’organe décisionnaire de l’ONU. Une proposition accueillie favorablement par les participants.

Jarandi a, par ailleurs, indiqué que l’effritement des positions arabes envers les affaire posées sur le double-plan régional et international, ne sert pas les intérêts de la région et impacte la crédibilité du groupe arabe auprès des partenaires internationaux, et aussi auprès de l’opinion publique arabe.

Il a, appelé, à cet effet à l’unité des rangs arabes et à la nécessité de s’en tenir à l’impartialité et à l’attachement aux positions de principe, reposant sur le respect de la légalité internationale et à l’appel à régler les conflits par le dialogue et les méthodes diplomatiques.

Sur un autre plan, il était question de l’état d’avancement des préparatifs du 31ème sommet arabe qu’abritera l’Algérie les 1 et 2 novembre 2022.

Gnetnews