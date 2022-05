La Tunisie plaide pour le dialogue afin que la Libye retrouve son rÃ´le politique et Ã©conomique dans la rÃ©gion

La Tunisie plaide pour le dialogue afin que la Libye retrouve son rôle politique et économique dans la région

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a réaffirmé ce mardi 31 Mai, la solidité des liens bilatéraux tuniso-libyens.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue libyenne, Nejla Mangoush, Jarandi a plaidé pour « la consolidation de ces relations, au service de l’intérêt des deux pays, et en réponse aux défis régionaux et internationaux, qui requièrent la conjugaison des efforts, et davantage de coordination des positions ».

Néjla Mangoush a informé son homologue tunisien » des dernières évolutions de la situation en Libye », saluant le soutien tunisien à la Libye, et son appui du dialogue inter-libyen, ce qui permet à la Libye de retrouver sa stabilité et la prépare à la construction de ses institutions durables ».

Othman Jarandi a affirmé « les dispositions de la Tunisie à se tenir aux côtés de la Libye, jusqu’à ce qu’elle parachève son processus politique », signalant qu’ »il n’y a pas d’alternative au dialogue pour parvenir à une solution satisfaisant toutes les parties, afin que la Libye retrouve sa stabilité et son rôle politique et économique dans la région ».

Les deux parties ont passé en revue les résultats des dernières réunions, notamment au niveau africain, la préparation de prochaines échéances sur les plans bilatéral, régional et international, et les principales affaires d’intérêt commun.

