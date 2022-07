La Tunisie plaide pour une stabilité durable en Somalie, pour la pacification de la région

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a appelé hier, mercredi 27 juillet 2022, « la communauté internationale à la nécessité de poursuivre l’appui du gouvernement somalien, dans ses efforts à faire face aux menaces sécuritaires et terroristes, et à construire ses capacités nationales, ce qui est de nature à contribuer à la sécurité, la stabilité de la région et du continent, dans son ensemble ».

Dans une allocution devant le conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine, tenu hier, mercredi, sous une présidence djiboutienne, pour examiner la situation en Somalie, ainsi que le mandat de la mission transitoire de l’Union africaine dans ce pays (ATMIS), le ministre a réitéré « la solidarité de la Tunisie avec la Somalie, dans ses efforts à réaliser la paix et la stabilité durable ».

Jarandi a salué « les avancées réalisées en matière de processus politique dans ce pays, notamment les échéances électorales organisées avec succès », se disant « confiant quant à la capacité du gouvernement somalien à s’acquitter de son rôle et de sa responsabilité dans la préservation de la souveraineté nationale et de l’unité territoriale de ce pays, à travers la consécration de la réconciliation nationale ».

Il a ainsi plaidé pour « des solutions pacifiques pérennes et fédératrices afin de mettre un terme aux raisons du conflit, et circonscrire la crise humanitaire dans ce pays ».

« La situation humanitaire suscite l’inquiétude face à la souffrance de millions de Somaliens, et l’absence de sécurité alimentaire à cause des répercussions conjuguées des conflits, crises politiques et climatiques, ainsi que de la pandémie du Coronavirus, » a-t-il déploré.

Le chef de la diplomatie tunisienne a plaidé pour « la conjugaison des efforts des pays de l’UA et des partenaires internationaux en vue de mobiliser des ressources hydrauliques, contribuer à l’appui du budget de la mission de maintien de la paix, garantir l’acheminement des aides humanitaires, et appuyer la reconstruction et le développement dans ce pays ».

Gnetnews