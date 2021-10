La Tunisie pourrait avoir recours à l’Algérie en vue de mobiliser des fonds pour son budget (DG BCT)

Le Directeur Général du Financement et des Paiements Extérieurs à la Banque centrale de Tunisie (BCT), Abdelkrim Lassoued, a déclaré que l’hypothèse du recours au club de Paris n’était pas posée.

Le club de Paris est un forum dont la mission est de trouver des solutions pour la dette des pays ayant des difficultés financières, à travers l’allègement ou le rééchelonnement, jusqu’au rétablissement de leur situation financière.

Il a, néanmoins, affirmé, dans un entretien accordé lundi soir à la chaîne Attassia, que la situation économique en Tunisie est extrêmement difficile et requiert l’intervention de certaines parties, à savoir le gouvernement, la BCT et les organisations nationales pour sauver le dossier économique et mobiliser les ressources de l’Etat pour l’année prochaine.

Le responsable de l’Institut d’émission a supposé l’éventualité que la Tunisie ait recours à l’Algérie, pour mobiliser des ressources extérieures, et couvrir les besoins du budget au titre de 2020/ 2021, signalant que les financements de l’Algérie à la Tunisie depuis la révolution ont avoisiné environ 600 à 700 millions de dinars.

Abdelkrim Lassoued a considéré « l’abaissement de la note souveraine de la Tunisie par les agences de notation, la dernière en date est Moody’s, rendra extrêmement difficile la sortie sur les marchés financiers internationaux, pour contracter es crédits », signalant que les marchés mondiaux estiment les risques tunisiens à une marge de 15 % pour deux ans.

Le Directeur Général du Financement et des Paiements Extérieurs a assuré qu’il n’y avait pas lieu d’avoir peur pour les salaires.

« Les salaires du mois d’octobre seront assurés, et l’on œuvre à assurer les rémunérations des deux prochains mois », a-t-il indiqué.

Le responsable a, par ailleurs, affirmé que la banque centrale n’a pas eu recours à la planche à billets en 2021.

Gnetnews