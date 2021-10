« La Tunisie pourrait se passer du port du masque » (Ali Mrabet)

Et si les Tunisiens bientôt le masque ne serait plus obligatoire? C’est l’hypothèse qui a été avancée par Ali Mrabet, ce vendredi 8 octobre, sur les ondes de Mosaïque FM. A cet égard, le chargé de de la gestion des affaires du ministère de la Santé a affirmé que si la Tunisie arrive à atteindre un taux de vaccination de 60% à 70%, dès lors ile serait possible de se passer du port du masque.

Ainsi, il a indiqué en marge de sa participation au deuxième congrès militaire international de la médecine tropicale et de voyage, organisé à Sousse, que 4 millions de tunisiens ont été vaccinés à l’occasion des journées de vaccination massive qui se sont déroulées ces derniers mois.

Il a également ajouté qu’à l’heure actuelle 40% des Tunisiens avaient terminé leur schéma vaccinal.

Enfin, il a déclaré que la situation épidémiologique était sur une très bonne voie mais que pour l’heure le port du masque et la distanciation sociale devaient être respectés.

Gnetnews