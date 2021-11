La Tunisie pourrait vivre le début d’une nouvelle vague (Messaâdi)

Même si elle a réussi à freiner la circulation du virus, et à stabiliser la situation épidémique, en faisant baisser, sensiblement les indicateurs liés aux contaminations et décès, la Tunisie vit avec l’obsession d’un nouveau rebond épidémique, a fortiori avec la 5ème vague européenne dont la virulence prend de court plusieurs pays, et l’apparition des poches du virus dans les établissements scolaires à travers le pays.

Le membre du Comité scientifique, Amen Allah Messaâdi, a affirmé qu’il n’était pas exclu que la Tunisie vit actuellement une nouvelle vague.

Dans une déclaration médiatique, il a concédé que la Tunisie était parvenue à améliorer les indicateurs épidémiques, signalant que ce sont les personnes non-vaccinées qui sont dépistées positives au Coronavirus, et pointant un relâchement en matière de respect des mesures de prévention, dont le port du masque.

« La poursuite de la situation en l’état expose la Tunisie à une nouvelle vague et il n’est pas étonnant que l’on en vive le début », a-t-il dit, appelant à la nécessité de se conformer aux mesures de prévention, d’adhérer à la vaccination et à la 3ème dose, pour ceux qui en ont reçu deux, avant que le passeport vaccinal n’entre officiellement en vigueur ».

Le Comité scientifique avait formulé, lors de sa réunion mardi dernier, plusieurs recommandations au ministère de la Santé, portant notamment sur la vaccination des enfants de 12 ans et plus, et l’obligation d’un test PCR négatif pour les passagers de moins de 18 ans à l’arrivée au territoire national.

93 nouveaux cas et deux décès

Ce faisant, le ministère de la Santé a recensé à la date du 23 novembre, 93 nouveaux cas de contamination au Covid-19, après la parution des résultats de 3556 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 2,62 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 716 702 contaminations par le virus, sur un ensemble de 3 155 126 analyses en laboratoire.

110 personnes se sont déclarées rétablies, portant le total à 690 336 guérisons.

02 morts des suites du Covid sont à déplorer à la même date, ramenant le bilan à 25 356 décès.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, 140 malades, 47 sont placés en réanimation et 11 sous respiration artificielle.

Gnetnews