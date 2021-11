Tunisie : Le ComitÃ© scientifique rÃ©clame la vaccination des enfants, et un test PCR pour les passagers de moins de 18 ans

Tunisie : Le Comité scientifique réclame la vaccination des enfants, et un test PCR pour les passagers de moins de 18 ans

Le Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a proposé, lors de sa réunion hier mardi, d’administrer le vaccin contre le Coronavirus aux enfants de 12 et plus, et d’exiger l’obligation d’une analyse RT-PCR négative, pour la catégorie d’âge de moins de 18 ans, en provenance de l’étranger, a déclaré Mahjoub el-Oûni.

Dans une déclaration à la TAP, le membre du Comité scientifique a indiqué que la proposition de vacciner les enfants de 12 ans et plus, vise à prévenir la contagion parmi les élèves, particulièrement, après la découverte de poches du virus dans certaines écoles publiques et privées.

L’obligation de présenter un test PCR négatif pour les personnes âgées de moins de 18 ans, parmi les passagers arrivant sur le territoire national, vise à prévenir les risques que le virus ne soit introduit en Tunisie à travers cette catégorie, n’étant pas jusque-là concernée par cette mesure de prévention, a-t-il souligné.

Il a ajouté que les poches du Coronavirus découverts dernièrement dans certaines écoles, l’ont été après le retour des cas porteurs du virus de l’étranger.

Ces deux propositions formulées par le comité scientifique, lors de sa réunion périodique hier mardi au ministère de la Santé, s’inscrivent dans le cadre de la révision des mesures de prévention, a-t-il dit, évoquant l’appel du comité à renforcer l’application des dispositions préventives, au niveau des points de passage frontaliers.

El-Oûni a, par ailleurs, indiqué que la situation épidémique avait préservé sa stabilité en termes de moyenne des cas positifs (taux de positivité) de 2 à 5 %, mais l’apparition des poches de contamination requiert le respect du protocole sanitaire.

Les chaînes de transmission du virus apparues récemment, constituent des poches du virus, et n’ont pas atteint l’étape de foyers, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, expliqué que la stabilité de la situation sanitaire en Tunisie, est le résultat de la propagation générale du virus pendant les mois de Juin, Juillet et Août 2021, dans la mesure où le variant Delta, qui se propage actuellement dans les pays européens, s’est disséminé en Tunisie, l’été dernier.

L’important état d’avancement de la campagne de vaccination contre le Coronavirus ayant permis de vacciner 5 millions de Tunisiens, a permis, efficacement à faire reculer la pandémie.

Gnetnews