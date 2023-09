La Tunisie prendra part les 05 et 06 septembre au Conseil de la Ligue arabe au Caire, et au dialogue politique arabo-nippon

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, conduira la délégation tunisienne aux travaux du Conseil de la ligue arabe qui se tiendra, dans sa 160ème session, au niveau ministériel, le 06 septembre 2023 au Caire.

Les chefs de la diplomatie arabes examineront les évolutions de la situation dans les territoires palestiniens occupés, les évènements au Soudan, outre les principales affaires de sûreté nationale arabe, et les relations arabes avec les groupements régionaux et internationaux.

Nabil Ammar prendra part, par ailleurs, le 05 septembre 2023, aux travaux de la 3ème session de la réunion ministérielle du dialogue politique arabo-nippon, en vue d’examiner les moyens de consolidation des relations de coopération et de partenariat entre les pays arabes et le Japon, et de les promouvoir au service des intérêts communs.

Ces rendez-vous seront, par ailleurs, une occasion de préparer des rencontres avec les ministres des Affaires étrangères des pays participants, en vue d’examiner les relations bilatérales et d’échanger les points de vue, au sujet des évolutions régionales et internationales.

