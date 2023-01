La Tunisie prévient contre les risques des tensions géopolitiques et de la crise de la dette lors d’un sommet en Inde

« La Tunisie a prouvé aux différents rendez-vous internationaux sa foi intime dans l’importance de la coopération multilatérale et de la solidarité, et a plaidé la cause des pays en voie de développement au cours de la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD), ainsi que pendant le sommet de la Francophonie, qu’elle avait abrités dernièrement ».

C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, hier jeudi 12 janvier, lors du « Sommet, Voix du Sud 2023″ (Voice of global South Summit), organisé en Inde, avec la participation de 140 pays, autour du thème « Unité de voix, unité de but ».

Le ministre a mis l’accent sur « les grands défis auxquels se heurtent les pays du Sud, lesquels sont les plus touchés par les répercussions socioéconomiques de la pandémie du Covid-19, et de la guerre russe en Ukraine, les tensions géopolitiques grandissantes, outre les crises alimentaire et énergétique, les changements climatiques, et l’aggravation de l’instabilité économique et financière du fait des pressions de la dette extérieure ».

Le ministre a évoqué les conditions à même d’amorcer la relance économique dans les pays en voie de développement, portant sur le renforcement de « la solidarité, de la coopération et l’unification des efforts, tout en œuvrant à arrêter les priorités dans le cadre d’une vision commune ». Il a appelé à « la nécessité de renforcer les projets et programmes économiques conjoints entre pays du Sud, dans les secteurs à forte productivité à l’instar de l’infrastructure, l’économie bleue, verte, l’innovation et les énergies renouvelables ».

Le sommet a passé en revue les défis posés, et les moyens à même de concevoir des visions communes afin qu’elles soient soumises au prochain sommet du G20, dont l’Inde assure la présidence en 2023.

Gnetnews