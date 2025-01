La Tunisie réaffirme son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud lors du Forum économique “Salma Dialogue”

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé ce jeudi 23 janvier 2025, par visioconférence, à l’ouverture du Forum économique “Salma Dialogue”, organisé à Tunis les 23 et 24 janvier sous le thème : « Coopération Sud-Sud et coopération tripartite ». Cet événement est initié par l’Ambassade d’Argentine en Tunisie en partenariat avec l’Agence allemande pour la coopération et le développement, la Fondation Konrad Adenauer et l’Agence suisse de coopération et développement.

Dans son intervention, M. Nafti a mis en avant l’engagement de la Tunisie à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la coopération économique entre les pays du Sud, soulignant l’importance de promouvoir l’intégration économique régionale pour réduire les inégalités de développement et bâtir un système mondial plus équitable et stable. Cette vision, selon le ministre, s’inscrit dans les appels constants du Président de la République, Kaïs Saïed, en faveur de la justice sociale et économique, particulièrement face aux crises mondiales successives qui ont frappé les populations les plus vulnérables.

Le ministre a également exprimé les inquiétudes des pays du Sud concernant l’aggravation du déficit de financement du développement solidaire. Il a insisté sur la nécessité d’une action collective pour surmonter ces défis, tout en mettant en garde contre les risques d’une perte de confiance dans le système multilatéral.

M. Nafti a appelé à des mesures coordonnées entre les pays du Sud pour renforcer le multilatéralisme et exploiter pleinement les opportunités offertes par la coopération Sud-Sud. Il a également souligné l’importance de la coopération triangulaire, qui permet de mobiliser des ressources, de transférer des technologies et de renforcer les capacités des pays en développement, tout en respectant la souveraineté nationale et les principes de partenariat équitable et solidaire.

Cet événement, qui réunit des acteurs économiques et politiques, constitue une plateforme pour renforcer les synergies entre les pays du Sud et promouvoir une coopération internationale fondée sur la solidarité et le respect mutuel.

Gnetnews