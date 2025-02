La Tunisie rÃ©affirme son soutien Ã  la cause palestinienne lors de l’accrÃ©ditation du nouvel ambassadeur

La Tunisie réaffirme son soutien à la cause palestinienne lors de l’accréditation du nouvel ambassadeur

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu ce lundi 17 février 2025, Rami Al-Qadoumi, nouvel ambassadeur de l’État de Palestine en Tunisie, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de créance.

À cette occasion, le ministre a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, rejetant toute tentative de sa liquidation. Il a également souligné le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte pour la récupération de ses droits historiques et l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale.

Pour sa part, l’ambassadeur palestinien a exprimé sa satisfaction de représenter son pays en Tunisie et a salué les positions du président Kaïs Saïed, qui demeure un fervent défenseur des droits du peuple palestinien. Il a également insisté sur la reconnaissance et l’appréciation des Palestiniens pour le soutien constant de la Tunisie à leur cause.

La rencontre a également permis de souligner la volonté des deux parties de renforcer les relations tuniso-palestiniennes dans divers domaines, notamment sur les plans économique, académique et culturel.

