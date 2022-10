La Tunisie rÃ©compensÃ©e par l’OACI pour ses avancÃ©es en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© de l’aviation civile

La Tunisie récompensée par l’OACI pour ses avancées en matière de sécurité de l’aviation civile

La Tunisie a obtenu, lors de sa participation à la 41ème session de l’Assemblée Générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), pour la première fois, un certificat pour la sécurité de l’aviation.

Ce satisfecit lui a été décerné par le conseil de ladite organisation onusienne, en hommage aux avancées réalisées en matière d’instauration d’un dispositif de contrôle de la sécurité de l’aviation et de consolidation de l’application effective des règles inscrites au 17ème annexe, relatif à la sécurité de l’aviation civile, lesquelles sont contraignantes pour tous les pays membres de l’OACI, annonce ce mercredi soir le ministère du Transport dans un communiqué.

Cette distinction internationale récompense les efforts déployés par la Tunisie sur le double-plan national et international en vue de renforcer le dispositif de sécurité de l’aviation, et sa contribution à mettre un programme et une politique de coopération englobant tous les intervenants dans ce domaine, en vue de relever les capacités et compétences auprès des différents organismes.

La Tunisie a participé, en présentiel, aux réunions de la 41ème session de l’AG de l’OACI qui s’est tenue du 27 septembre au 07 octobre à Montréal, autour du thème « la reprise des liaisons à travers le monde ».

La partie tunisienne était représentée par une délégation de haut niveau, de la direction générale de l’aviation civile u ministère du Transport. Des représentants des pays membres de l’organisation, 193 pays, et de nombreuses organisations internationales opérant dans le secteur de l’aviation civile ont pris part à cet évènement.

Le ministère du Transport est parvenu en 2016 à dépasser les 82 % en matière d’application des règles de l’annexe 17, relatif à la sécurité de l’aviation civile, à l’issue d’un audit de l’OACI.

Ce faisant, l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni et le Canada ont réitéré leur engagement, à l’occasion de l’AG de l’OACI, pour une décarbonisation de l’aviation civile.

Gnetnews