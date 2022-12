La Tunisie rejette l’alignement sur une alliance aux dÃ©pens de l’autre, et s’Ã©carte de la politique des axes (SaÃ¯ed)

La Tunisie rejette l’alignement sur une alliance aux dépens de l’autre, et s’écarte de la politique des axes (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré hier, jeudi 16 décembre, que « la Tunisie refusait l’alignement sur une alliance, au détriment de l’autre, et s’écarte de la politique des axes ».

Dans un entretien avec la TAP, en marge de sa participation au sommet des dirigeants Etats-Unis/ Afrique, à Washington, il a indiqué que « la mondialisation s’autodétruit, et nous ne voulons pas être parmi ses victimes ».

Il a encore déclaré : « lorsque nous voyageons à l’étranger, nous insistons, constamment, sur le principe de la souveraineté du peuple », affirmant que « les questions tunisiennes sont en haut des priorités, auxquelles, il faudrait trouver des solutions, selon une approche exclusivement tunisienne ».

« Trouver des solutions aux problèmes de la Tunisie ne pourrait se faire, uniquement, à travers les chiffres, le Fonds monétaire international, ou n’importe quel autre fonds », a-t-il souligné.

« Aucune partie étrangère ne pourrait nous dicter ses solutions et alternatives à nos problèmes », a-t-il encore dit.

« Les solutions proposées par des parties étrangères devront prendre en considération, avant tout, la situation économique et sociale en Tunisie. Nous ne voulons pas des solutions dictées par l’étranger, qui seront profitables, en grande part, à la partie qu’elle aura proposé, alors que la situation en Tunisie demeure inchangée », a insisté le chef de l’Etat, affirmant que « les relations étrangères de la Tunisie reposent sur le principe de souveraineté du peuple, sans leçons, ou solutions en provenance de l’étranger ».

Il a indiqué, a cet effet, que « les décisions de la Tunisie sont souveraines, et émanent, seulement, de la volonté du peuple, et ses aspirations à la liberté et la dignité ».

Saïed s’est arrêté aux réunions tenues, la semaine dernière à Ryadh (Arabie Saoudite) lors du sommet Chine/ Pays arabes, et à Washington, les deux derniers jours, lors du sommet des leaders Afrique/ Etats-Unis. « Des réunions dont les thèmes ont été focalisés sur la situation économique actuelle, les profonds changements internationaux, et leurs répercussions sur l’économie mondiale et les économies nationales des pays. De telles retombés ne sont pas, uniquement, économiques, mais aussi sociales en Tunisie et dans le reste des pays du monde », a-t-il dit.

Gnetnews