La Tunisie représentée par Mohamed Ali Nafti au Sommet arabe de Bagdad

Sur instruction du président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne qui participera aux travaux du 34e Sommet arabe ordinaire et du 5e Sommet arabe pour le développement économique et social, prévus le 17 mai 2025 à Bagdad.

Le Sommet arabe ordinaire se penchera sur les derniers développements dans la région, avec un accent particulier sur le drame humanitaire en Palestine, notamment le génocide en cours dans la bande de Gaza et les agressions en Cisjordanie. Les chefs d’État et de gouvernement présents débattront également des situations politiques et sécuritaires dans plusieurs pays arabes.

Parallèlement, le Sommet consacré au développement mettra l’accent sur la coopération arabe dans les domaines économique, social et du développement durable. Les discussions porteront sur les mécanismes de renforcement de cette coopération, à travers des approches innovantes et adaptées aux défis actuels, dans un contexte régional marqué par de profondes mutations.

Gnetnews