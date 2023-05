« La Tunisie restera sûre, malgré les tentatives de ces criminels de la déstabiliser » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier, mercredi 10 Mai, à Carthage, la réunion du Conseil de sécurité nationale, au lendemain de « l’opération criminelle lâche » survenue la veille à l’Île de Djerba, ayant provoqué des morts et blessés, parmi les civils et les forces de l’ordre.

« Je rassure le peuple tunisien et le monde entier que la Tunisie restera sûre, malgré les tentatives ce ces criminels de la déstabiliser, nous allons œuvrer à préserver la sécurité et la stabilité au sein de la société», a-t-il souligné.

Il a salué, en préambule, « l’âme des vaillants martyrs qui sont tombés alors qu’ils accomplissaient le devoir sacré de la défense de la patrie et la stabilité de l’Etat ». Il a présenté ses condoléances à tous ceux qui sont tombés dans cette « opération lâche et ignominieuse », souhaitant prompt rétablissement aux blessés, lesquels sont pris en charge et un avion militaire a été acheminé pour les transférer vers l’hôpital militaire de Tunis, soit parmi les sécuritaires ou les civils ».

Dans une allocution vidéo, le chef de l’Etat a indiqué que ce type d’opérations criminelles se sont produites dans plusieurs pays, même dans les grands pays et des villes en Europe, aux Etats-Unis, et presque dans tous les continents ; « des pays qui souffrent encore de ces opérations au cours desquelles de nombreuses victimes sont tombées ».

« Ces criminels ont choisi la synagogue d’el-Ghriba, et ce n’est pas la première fois qu’il est visé, il l’a été auparavant, précisément en 2002 »,a-t-il rappelé, signalant que « grâce à la vigilance de nos forces armées sécuritaires et militaires, les criminels n’ont pas réussi à arriver à la synagogue ; le criminel qui a tenté d’y pénétrer a été abattu ».

La finalité est claire, c’est de semer les graines de la discorde, porter atteinte à la saison touristiques, et à l’Etat tunisien, l’objectif est aussi de déstabiliser le pays, a-t-il indiqué.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé que « l’Etat tunisien est fort par ses institutions et ses forces armées militaires et sécuritaires et est aussi fort par son peuple conscient et vigilant », (…) « celui qui œuvre à mettre en doute les capacités de l’Etat, se fait des illusions », a-t-il déclaré.

Gnetnews