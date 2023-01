La Tunisie risque de ne plus être compétitive comme destination thérapeutique mondiale, par rapport à d’autres pays (professionnels de santé)

Le syndicat tunisien des médecins de libre-pratique, et la chambre syndicale nationale des entreprises de soutien aux services de santé relevant de l’UTICA, affirment l’importance de l’exportation des prestations de santé en matière de relance de l’investissement, d’appui à l’emploi et de maîtrise de l’émigration des compétences.

Dans un communiqué conjoint, les deux chambres syndicales expriment leur vive préoccupation envers l’impact négatif devant découler des nouvelles dispositions fiscales sur la compétitivité de la Tunisie, comme destination thérapeutique mondiale, à l’heure où les autres pays octroient des incitations et encouragements croissants et diversifiés aux professionnels de santé, et aux entreprises opérant dans le secteur d’exportation des prestations de santé.

Les parties syndicales réitèrent leur appel pour l’organisation du secteur d’exportation des prestations de santé, et essentiellement, la parution des textes juridiques relatifs aux sociétés opérant dans les domaines d’évacuation sanitaire, d’acheminement et d’accompagnement des malades étrangers, ainsi que les textes inhérents à la digitalisation médicale, et à la télémédecine.

Ils renouvellent également leur appel à accélérer l’activation de la stratégie nationale de promotion du secteur d’exportation des prestations de santé.

