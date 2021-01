La Tunisie salue la rÃ©conciliation entre le Qatar et ses voisins du Golfe

La Tunisie salue la réconciliation entre le Qatar et ses voisins du Golfe

La Tunisie salue ce mercredi 06 janvier la réconciliation dans le Golfe, ayant mis fin à une crise qui perdure depuis trois ans.

Dans un communiqué rendu public en ce début d’après-midi sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères, Tunis dit « avoir suivi avec intérêt le sommet du Conseil de coopération du Golfe, tenu hier dans la ville saoudienne al-Ula, et en salue les résultats et la volonté commune de raffermir les rangs, de manière à répondre aux aspirations des peuples de la région vers un avenir meilleur ».

La Tunisie loue « les importants efforts consentis par les parties concernées, en prime le Koweït, afin de rétablir les relations fraternelles dans la région ».

Elle formule le vœu que ce sommet contribue « à consacrer davantage les valeurs de solidarité et de consensus entre les pays arabes, et renforce l’action arabe commune face aux défis régionaux et internationaux ».

L’émir du Qatar avait pris part, hier mardi 05 janvier, pour la première fois depuis plus de trois ans au sommet du CCG, marquant le dégel et le rétablissement des relations diplomatiques entre le Qatar d’un côté, l’Arabie Saoudite, et ses alliés (Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte) de l’autre, rompues en 2007 sur fond de divergences, alors profondes et insurmontables.

Gnetnews