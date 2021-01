Le prince du Qatar arrive en Arabie saoudite, pour participer au sommet du CCG

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, a accueilli ce mardi 05 janvier, l’émir du Qatar, Tamim Ben Ahmed ben Khalifa al-Thani, à sa descente d’avion.

Le prince qatari est arrivé ce matin au Royaume, pour assister à la 41ème édition du sommet du Conseil de la coopération du Golfe (CCG), qui se tiendra dans la région d’Al-Ula, signe du dégel des relations entre les deux pays.

Une vidéo diffusée par le site de RT, montre les deux dirigeants s’en prenant l’un dans les bras de l’autre dans une chaleureuse accolade devant les caméras, malgré les mesures de distanciation imposées par l’épidémie du Coronavirus.

L’Arabie saoudite et le Qatar étaient parvenus hier, lundi 04 janvier 2021, à un accord de reprise des vols aériens et de réouverture des frontières terrestres et maritimes, sur fond de pronostics, pour l’annonce pendant le sommet d’aujourd’hui, de la fin du différend entre Doha et ses voisins du Golfe, vieux de près de 4ans.

Gnetnews