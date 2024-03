La Tunisie salue la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza

La Tunisie salue la demande par le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 2728 (2024), d’un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza.

Elle appelle, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à la nécessité de respecter cette résolution, à la mettre en œuvre, d’une manière immédiate et inconditionnelle, et à prendre toutes les mesures pour accélérer la cadence et l’acheminement sans entraves de l’aide humanitaire au peuple palestinien, en lui assurant une protection internationale et en mettant fin au siège injuste qui lui est imposé.

« Le devoir et la responsabilité juridique et morale placent la communauté internationale devant l’obligation de mettre fin à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien afin qu’il puisse recouvrer tous ses droits et instaurer son Etat indépendant sur toute la terre de Palestine, avec Al-Quds Al-Sherif pour capitale », ajoute le communiqué.

La résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 25 mars 2024, exige un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant le mois de Ramadan. Proposée par dix membres non-permanents, la résolution a recueilli 14 voix favorables, avec l’abstention des Etats-Unis.

La guerre israélienne barbare contre la bande de Gaza a fait plus de 32 mille martyrs, dont plusieurs milliers de femmes et d’enfants, et plus de 74 mille blessés, et a réduit l’enclave palestinienne en un champs de ruines, alors où les combats sont entrés dans leur sixième mois.