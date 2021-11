La Tunisie salue lâ€™accord politique en vue du parachÃ¨vement de la transition au Soudan

La Tunisie salue l’accord politique en vue du parachèvement de la transition au Soudan

La Tunisie salue « l’accord politique conclu entre les parties soudanaises sur la voie du parachèvement de l’étape transitoire, dans le cadre du consensus et de la concorde entre l’ensemble du peuple soudanais ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie exprime « ses aspirations à ce que cet accord constitue un important pas en matière de consolidation des attributs de la stabilité au Soudan, et dans la région, et concrétise les ambitions de son peuple pour le développement et la prospérité ».

Un accord était conclu dimanche au Soudan entre le général Burhane, Abdallah Hamdok, les forces politiques et des organisations de la société civile. Il prévoit le retour de Abdallah Hamdok, à son poste de Premier ministre, la libération des détenus, tout en renouant avec le consensus politique constitutionnel régissant la période de transition.

Gnetnews