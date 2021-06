La Tunisie s’attend à une 4ème vague à la mi-juin, situation épidémique encore tendue

La Tunisie s’attend à une 4ème vague de propagation du Coronavirus, à la mi-Juin 2021, qui atteindrait son paroxysme en août prochain.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une audition au sein d’une commission parlementaire, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a prédit la survenue de 4 mille décès au cours de la prochaine période épidémique. Les prévisions tablent sur la survenue de 2000 décès entre les mois de Juin et de Juillet, et 2000 décès en août 2021.

Le ministre a ajouté, lors de son intervention devant la commission de la Santé et des Affaires sociales, que l’épidémie continue à circuler, avec un taux de positivité de 20 %, outre la poursuite des pressions sur les hôpitaux, avec un taux de remplissage des lits de réanimation et d’oxygène de respectivement 82 % et 74 %.

Il a, également, fait savoir que trois nouveaux cas contaminés par le variant sud-africain ont été enregistrés (2 cas en provenance d’Arabie Saoudite, et un cas de France), cinq cas au total ont été jusque-là dépistés positifs à ce variant en Tunisie.

Faouzi Mehdi a ajouté que son ministère était en train de se préparer à la nouvelle vague, en dotant les établissements de santé de stocks d’oxygène, outre l’arrivée de lots supplémentaires de vaccins, soit 271 932 doses Pfizer au mois de Juin, en attendant la confirmation de l’arrivée de 50 mille dose Spoutnik, et de 500 mille doses Sinovac, en ce mois qui débute.

786 nouveaux cas et 31 décès les dernières 24 heures

Ce faisant, selon les deniers chiffres, la Tunisie a enregistré à la date du dimanche 30 Mai 786 nouveaux cas infectés au Covid-19, après la parution des résultats de 4679 analyses en laboratoire.

Le bilan s’élève, au total, à 345 474 contaminations, sur un ensemble de 1 476 437 analyses réalisées en laboratoire.

Le nombre des guérisons va en augmentant de jour en jour, avec 1598 annoncées au cours des 24 heures, et 303 467, au total.

31 décès ont été signalés à la même date, portant le bilan à 12 654 disparitions des suites du Coronavirus.

Les structures hospitalières accueillent, à ce stade, 2 047 patients ; 424 sont placés en réanimation et 117 sous oxygène.

65 admissions sont survenues les dernières 24 heures, et 16 509 depuis l’avènement de la pandémie.

