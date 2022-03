La Tunisie se dit solidaire de lâ€™Arabie saoudite aprÃ¨s les attaques perpÃ©trÃ©es contre son territoire

La Tunisie se dit solidaire de l’Arabie saoudite après les attaques perpétrées contre son territoire

La Tunisie condamne avec fermeté « les attaques perpétrées contre l’Arabie saoudite, ayant visé des édifices civils, et des installations économiques vitales ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réitère sa totale solidarité avec le Royaume saoudien.

Elle dit « se tenir à ses côtés contre toutes les menaces et agressions violant sa sécurité, torpillant la stabilité de la région, et transgressant les lois et les usages internationaux ».

Les houthis avaient perpétré plusieurs attaques contre les territoires saoudiens le week-end dernier. Ils ont ainsi visé une installation du géant pétrolier Aramco à Jizan au sud du Royaume, une usine de désalinisation à Al-Shaqeeq, ainsi qu’une centrale électrique de Dhahran Al-Janoub, près de Jizan, avait annoncé la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen.

Gnetnews