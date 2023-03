La Tunisie sollicite l’appui du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, face à « l’attaque injustifiée et sans précédent » à son encontre

La Tunisie a sollicité, ce mercredi 01er Mars, par la voix du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, l’appui du conseil des ministres de l’Intérieur arabes, réuni sur son sol, suite à « l’attaque injustifiée et sans précédent, dont elle fait l’objet pour avoir exprimé une position souveraine ».

Le ministre faisait allusion au chapelet de critiques adressées aux autorités tunisiennes, suite à la position exprimée par le président de la république, lors de la réunion du Conseil de sécurité national, sur l’afflux des migrants subsahariens irréguliers vers nos contrées.

Dans un discours prononcé à l’ouverture du CMIA, dans sa 40ème session, retransmis en direct sur le site du Conseil, le ministre de l’Intérieur s’est arrêté « aux menaces et défis sécuritaires, auxquels notre région est confrontée, dont le déferlement des migrants clandestins vers l’espace européen à travers les pays arabes ».

Devant ses homologues de la région, un parterre de hauts responsables sécuritaires, et de représentants d’organisations régionales, internationales et onusiennes, le ministre a affirmé que « la Tunisie n’avait eu de cesse d’appeler à une approche globale appuyant la migration régulière fondée sur le respect des droits de l’homme alliant les dimensions sécuritaires, de développent et de justice ».

« Contexte international erratique »

« Notre région arabe est en proie à des défis sécuritaires immenses, dans un contexte international instable et erratique », a-t-il averti, appelant « à redoubler d’efforts et à renforcer la coopération entre les appareils, instances et organisations arabes, régionales et internationales, en vue de parvenir à une approche globale et multidimensionnelle », face aux défis sécuritaires, climatiques et de développement qui guettent la région.

Taoufik Charfeddine a exhorté ses pairs arabes à consolider les canaux de communication avec différents pays et instances régionales et internationales pour appuyer l’effort mondial, à même de préserver la stabilité, la sécurité et la paix dans le monde.

Le ministre a vanté en préambule la Tunisie en tant que « terre de rencontre et confluent des civilisations ». « Cette réunion se tient en Tunisie, pays de modération, de liberté, de démocratie et de suprématie de la loi, qui est ouvert à tous. La Tunisie qui a intériorisé la culture de la reconnaissance de l’autre, qui tend la main à l’autre et qui abrite l’autre conformément aux lois, conventions et traités internationaux ».

Selon ses dires, « cette réunion vise à examiner les voies et moyens à même de nous permettre de renforcer la coopération et de porter ce dépôt (الآمانة), qui est celui de la réalisation de la sécurité de nos patries, ce qui conduit à préserver, la sécurité, la liberté et la dignité de l’Homme ».

« La finalité de toute action humaine est de préserver l’homme, et l’humanité de l’homme. Qu’il soit fautif ou victime, l’homme demeurera homme, c’est le commencement et l’aboutissement », a-t-il conclu sur une note lyrique.

Gnetnews