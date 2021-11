La Tunisie souffre de l’Ã©conomie de rente, une poignÃ©e de familles monopolise la richesse nationale (Louay Chebbi)

La Tunisie souffre de l’économie de rente, une poignée de familles monopolise la richesse nationale (Louay Chebbi)

Le président d’Alert, association de lutte contre l’économie de Rente, Louay Chebbi, a déclaré ce lundi 08 novembre, que l’économie de rente revient à mettre des entraves politiques et juridiques, pour empêcher les citoyens de participer à la création de richesses, ainsi que d’empêcher les jeunes de changer leur avenir, leur réalité et leur vécu.

Intervenu cet après-midi sur Mosaïque, Louay Chebbi a indiqué que l’économie de rente signifie que l’Etat choisit, en vertu de la loi, des familles déterminées pour créer les richesses, et sacrifie la collectivité, permettant ainsi à ces familles de s’enrichir davantage.

L’Etat ne possède pas, aujourd’hui, la capacité de financer l’économie, a-t-il dit, signalant que la crise de la sécurité alimentaire est provoquée par des familles bien déterminées.

Idem pour le secteur des semences, des pharmacies, de l’huile d’olive, des dattes, des volailles… une seule personne monopolise, à elle seule, 70 % du marché des œufs, et l’autre domine, à lui seul, 70 % de la production et la distribution du lait.

Et de poursuivre : en Tunisie, il existe une pharmacie pour 5 mille citoyens…et dans les régions intérieures, une pharmacie pour 60 mille citoyens…pour la simple raison est que dans les régions intérieures, ils n’ont pas de pouvoir d’achat élevé, et les pharmaciens considèrent anormal et illogique qu’une pharmacie à Tunis fait beaucoup plus de bénéfices, qu’une pharmacie à l’intérieur du pays.

Il a, par ailleurs, considéré que le conseil de la concurrence relevant de ce qu’il a qualifié le ministère de rente, en allusion au ministère du Commerce, n’est pas, en capacité, de mettre un terme à ces mascarades.

Le président d’Alert a affirmé la nécessité d’abroger des articles de loi dans chaque secteur et de rompre totalement avec de tels articles, comme un premier pas pour venir à bout de l’économie de rente.

Ce système ne tombe ni avec les protestations, ni avec les décisions exceptionnelles, et même pas avec des révolutions, et pour preuve ce qui s’est passé en Tunisie au cours des dix dernières années, a-t-il déploré, signalant que la Tunisie est le seul pays où il y a une économie de rente et une liberté d’expression.

Cette réalité ne change qu’avec le changement de la mentalité du citoyen en premier lieu, et une campagne nationale à laquelle tout le monde participe pour faire tomber le système rentier, a prôné l’activiste de la société civile.

Gnetnews