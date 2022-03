La Tunisie vote la rÃ©solution de l’AG des Nations-Unies dÃ©nonÃ§ant l’offensive russe contre l’Ukraine

La Tunisie vote la résolution de l’AG des Nations-Unies dénonçant l’offensive russe contre l’Ukraine

La Tunisie a voté la résolution sur la situation en Ukraine de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, réunie, hier soir, mercredi 02 Mars, à New-York dans sa 11ème session extraordinaire, laquelle a été adoptée par 141 pays, avec 5 voix contre, et 34 abstentions.

La résolution affirme la nécessité pour tous les pays « de s’en tenir aux principes de la charte des Nations-Unies, notamment ceux inhérents au bannissement de la force ».

La résolution fustige l’offensive russe contre l’Ukraine, et appelle à un arrêt immédiat de l’opération militaire. Comme elle appelle toutes les parties à permettre le passage sûr et sans conditions, des civils, des organisations humanitaires, et de faciliter l’acheminement des aides humanitaires, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La résolution exhorte « à parvenir à une solution pacifique et immédiate à ce conflit entre la Russie et l’Ukraine, à travers un dialogue politique, des négociations, une médiation et autres moyens pacifiques ».

La Tunisie a affirmé que sa position intervient « en défense des finalités et principes de la charte des Nations-Unies, sur lesquels, s’est construite sa politique étrangère, et une affirmation de l’attachement de notre pays à la fin de la crise, avec l’usage des moyens pacifiques de résolution des conflits ».

« Les expériences passées nous ont initiées que les options militaires ne résolvent pas la crise, et que les négociations sont susceptibles d’aplanir les différends et de parvenir à des solutions consensuelles », a-t-elle souligné.

« La crise actuelle en Ukraine intervient à l’heure où le monde s’apprête à se remettre des répercussions du Coronavirus, et à instituer une nouvelle étape, dont les attributs sont la coopération, la solidarité, et l’adhésion efficiente à la consolidation de l’action multilatérale, et à la réalisation des objectifs de l’agenda conjoints ».

Le monde ne pourrait supporter davantage de crises, avec de telles ampleur et gravité. La Tunisie qui s’est félicitée de l’adhésion des parties concernées au dialogue et à la négociation, réitère son appel à la communauté internationale en vue de l’intensification des efforts pour encourager ces parties à s’en tenir aux négociations, ce qui aide à l’arrêt des opérations militaires, la préservation des vies, et à baliser le terrain pour parvenir à une solution durable à la crise, a préconisé le représentant de la Tunisie.

« Etant entendu que la sécurité et la paix internationales sont un tout indissociable, la Tunisie a appelé à traiter avec les différentes affaires justes, selon une seule règle soit l’unité pour la paix, afin que les peuples parviennent à recouvrer leurs droits légitimes, conformément aux références internationales, et construire un monde plus juste, plus sûr et plus stable ».

Gnetnews