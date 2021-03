La venue des touristes allemands l’été en Tunisie au centre d’une discussion Nafti/ Schmid

Le retour des touristes allemands en Tunisie, pendant la saison estivale, et l’attraction des investissements allemandes ont été au centre d’une réunion virtuelle, entre Mohamed Ali Nafti, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, et Nils Schmid, membre du Bundestag, porte-parole du Parti social-démocrate (SPD), et ancien ministre des Finances et de l’Economie, de Bade-Wurtemberg, un land allemand connu pour être un centre de l’industrie automobile.

Le Secrétaire d’Etat a appelé à « la nécessité de poursuivre la concertation bilatérale en vue de consolider davantage les relations de coopération dans différents domaines politique, diplomatique, parlementaire et économique, et d’instituer de nouvelles approches de coopération, tenant compte des évolutions régionales et internationales, dont la manière de lutter contre les séquelles de la pandémie du Covid-19 », rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

Il a mis l’accent, également, sur « la nécessaire coopération en vue de consolider le processus politique en Libye ».

Le parlementaire allemand a affirmé « la détermination du Bundestag à relancer les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, et à contribuer à la consolidation des relations tuniso-européennes en vue de renforcer les programmes de formation professionnelle et d’infrastructure et de réaliser la transition digitale espérée ».

Le responsable allemand a écouté avec intérêt « les réformes structurelles, entamées par le gouvernement, et celles programmées, en vue de relancer l’économie nationale, de mobiliser les ressources financières, et d’accorder des incitations aux investisseurs étrangers, notamment allemands, via la simplification des procédures administratives, en vue de les inciter à lancer des projets en Tunisie ».

Les deux parties ont également évoqué les moyens à même d’assurer le retour des touristes allemands à notre pays, lors de la prochaine saison estivale, tout en prenant les mesures sanitaires requises pour se prémunir contre la pandémie du Covid-19, selon la même source.

Gnetnews