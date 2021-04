La ville de KÃ©libia en isolement aprÃ¨s la dÃ©couverte de 10 clusters

La ville de Kélibia en isolement après la découverte de 10 clusters

Le gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika, a annoncé vendredi l’isolement de la ville de Kélibia après la découverte de 10 clusters. Ce confinement obligatoire entrera en vigueur ce samedi et se poursuivra au moins jusqu’au 30 avril.

Ainsi, les entrées et les sorties de Kélibia ont été suspendues sauf pour cas urgents. Les salles de sports et hammams seront fermés et les propriétaires de cafés ont été contraints d’enlever les chaises et les tables.

Gnetnews