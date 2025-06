L’aéroport de Tabarka-Aïn Draham accueille son premier vol charter de la saison touristique

L’aéroport international Tabarka-Aïn Draham a accueilli, lundi 16 juin, un vol charter en provenance de Katowice, en Pologne, transportant 189 passagers. Il s’agit du premier vol inaugural de la saison touristique dans cette région du nord-ouest tunisien, marquant ainsi la relance officielle du trafic aérien au sein de cette infrastructure.

Ce vol, opéré par la compagnie aérienne polonaise Smart Wings, s’inscrit dans le cadre d’un programme de réactivation du site, mené conjointement par les ministères du Transport et du Tourisme, l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), ainsi que les autorités locales.

Situé à quelque 13 kilomètres de la ville côtière de Tabarka, l’aéroport, entré en service en 1992, s’étend sur une superficie de 240 hectares et dispose d’une capacité d’accueil annuelle estimée à 250 000 passagers. Récemment, des investissements ont permis de renforcer ses équipements techniques et d’y affecter du personnel qualifié, en vue d’assurer une meilleure exploitation et de dynamiser l’activité touristique et économique dans la région.

Gnetnews