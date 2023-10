L’aide humanitaire tunisienne arrive à Gaza à travers le terminal de Rafah

Les aides humanitaires que le président de la république, Kaïs Saïed, a ordonnées d’acheminer au peuple palestinien, lesquelles sont constituées d’équipements médicaux et de lait pour enfant, sont entrées à travers le terminal de Rafah, annonce l’ambassade de Tunisie au Caire, sur sa page officielle Facebook.

L’ambassade a exprimé « ses remerciements et son estime aux autorités égyptiennes pour leurs efforts en matière d’acheminement d’aides ».

Les convois humanitaires ont commencé, ce week-end, à être débloqués, et à accéder à la bande de Gaza via le point de passage frontalier entre l’enclave palestinienne et l’Egypte.

L’aide arrive, néanmoins, au compte goutte, 20 camions ont été autorisés à entrer le samedi et 17 dimanche, à l’heure où Gaza qui vit une situation catastrophique, selon de nombreuses agences onusiennes, a besoin d’une centaine de camions par jour.

Les raids sionistes intensifs et aveugles sur l’enclave palestinienne ont fait, selon une dernier bilan communiqué hier, dimanche, par le ministère de la Santé palestinien, 4651 martyrs, dont 1873 enfants et 1023 femmes, ainsi que 14 245 blessés.

Par ailleurs, plus de 40 % des bâtiments et habitations sont détruits, à l’heure où l’armée israélienne intensifie ses bombardements et s’apprête à une invasion terrestre.

