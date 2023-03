L’AlgÃ©rie totalement solidaire de la Tunisie dans ses nÃ©gociations avec le FMI (Benabderrahmane)

L’Algérie totalement solidaire de la Tunisie dans ses négociations avec le FMI (Benabderrahmane)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a eu hier, jeudi 23 Mars, un entretien téléphonique, avec son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane, sur « les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans tous les domaines ».

Cet entretien qui s’inscrit dans le cadre « des traditions du dialogue constant et des concertations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie, était une occasion d’évoquer les moyens de renforcer le soutien à la Tunisie, en vue de lui permettre de retrouver sa stabilité économique, que les autorités tunisiennes œuvrent à réaliser », indique le Premier ministère algérien dans un communiqué.

Najla Bouden a informé son homologue algérien des évolutions liées aux négociations en cours avec les Fonds monétaire international (FMI), au sujet de l’accord financier au titre du mécanisme élargi de crédit (MCDE), visant à appuyer les politiques économiques en Tunisie, ajoute la même source.

Le Premier ministre algérien a exprimé « la solidarité totale de l’Algérie, avec la Tunisie dans ses négociations avec le FMI », partant « des relations de fraternité et de solidarité historiques et étroites entre les deux pays ».

Les deux parties ont, par ailleurs, exprimé « leur détermination conjointe à œuvrer de concert à aller de l’avant, vers plus de complémentarité stratégique et de développement solidaire et inclusif, selon les orientations des dirigeants des deux pays ».

Gnetnews