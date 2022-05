Lâ€™Alliance pour la Tunisie appelle Ã  une participation massive aux manifestations du 08 Mai

L’Alliance pour la Tunisie appelle à une participation massive aux manifestations du 08 Mai

L’Alliance pour la Tunisie appelle à une participation massive aux manifestations du dimanche 08 Mai 2022 prévues dans toutes les régions du pays, « en défense de la patrie, et du régime républicain ».

Le parti appelle, dans un communiqué, « le parquet et la justice à activer la reddition des comptes envers toutes les parties et personnes ayant commis des crimes contre le pays, le peuple et l’Etat, en vue d’instaurer l’Etat de la justice et de consacrer le principe de non à l’impunité ».

Il réclame « une poursuite judiciaire des déclarations d’incitation à la désobéissance et à la violence, qu’elle qu’en soit la source, et une accélération des investigations pour dévoiler les raisons de déclenchement des incendies suspects, qui se sont produits dans de nombreuses régions le jour de l’Aïd el-Fitr, ce qui en prouve le caractère prémédité et criminel, en appelle à identifier les auteurs et à les juger. »

Il fustige l’accusation adressée par le mouvement Ennahdha à l’institution de la protection civile et ses hommes, de manquement et de retard, quant à faire face à l’incendie survenu le matin de l’Aïd el-Fitr à Gabès.

L’Alliance pour la Tunisie appelle « à plus de vigilance envers tout ce qui suscite la suspicion et menace la paix civile, et les biens publics et privés ».

Gnetnews