Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté hier, jeudi, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Le vaccin est désormais disponible dans les centres de santé de base répartis à travers les différentes régions du pays, ainsi que dans les pharmacies privées.

Le ministère insiste sur l’importance de se faire vacciner, en particulier pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les maladies rénales et les affections respiratoires chroniques, comme l’asthme. Il est également recommandé aux personnes obèses, aux femmes enceintes et aux enfants atteints de maladies chroniques de se faire vacciner.

Selon le communiqué, la composition du vaccin est efficace et conforme aux normes internationales, offrant une protection contre les virus les plus courants durant la saison hivernale. Le vaccin est considéré comme un moyen efficace de réduire la propagation des infections et de prévenir les complications graves et les décès parmi les groupes les plus vulnérables, avec un taux de protection estimé entre 70 et 90 %.

Le ministère appelle également à adopter des mesures préventives, telles que le lavage régulier des mains, pour compléter la protection offerte par le vaccin.

Gnetnews