Lancement du projet de lotissement « Al Mansoura » à Kairouan: 2646 logements prévus

Dans le cadre de sa visite dans la région de Kairouan ce lundi 11 décembre 2023, Mme Sarra Zaafrani Zanzri, ministre de l’Équipement et du Logement, a donné le coup d’envoi des travaux de préparation du projet de lotissement « Al Mansoura » dans le gouvernorat de Kairouan, couvrant une superficie d’environ 87 hectares.

Lors de cette visite, Mme Zanzri a recommandé de suivre quotidiennement le rythme d’avancement de ce projet et d’accélérer sa réalisation en raison de son importance sociale pour la région, notamment avec la présence du projet de l’Hôpital Universitaire Roi Salman à Kairouan, dont les travaux devraient commencer dans les plus brefs délais.

D’après un communiqué du département, le lotissement « Al Mansoura » permettra la création de zones résidentielles pour la construction de 2646 logements, attirant ainsi 14553 habitants. Cela sera réalisé grâce à la mise à disposition de 940 parcelles individuelles et 1677 parcelles collectives, ainsi que des aménagements de base et des équipements extérieurs tels que les routes, les espaces verts et les parcelles collectives multifonctionnelles.

Le projet de lotissement « Al Mansoura » représente un investissement dans la région d’une valeur de 117 millions de dinars, visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la région et à renforcer l’infrastructure locale.

Gnetnews