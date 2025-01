Lancement d’un projet de recherche pour des repas sains dans les cantines scolaires

L’Institut National Zouheir Kallel de Nutrition et de Technologie Alimentaire a lancé un projet de recherche ambitieux visant à développer des systèmes innovants pour fournir des repas sains et équilibrés aux cantines scolaires. Ce projet, qui implique une collaboration entre les ministères de l’Éducation, de l’Agriculture, de la Santé et des représentants de la société civile, s’inscrit dans la stratégie du gouvernement pour renforcer la prévention sanitaire par une alimentation saine.

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère de la Santé a souligné que ce programme répond à la volonté du gouvernement de garantir un avenir sain aux générations futures, en assurant une alimentation équilibrée pour les élèves.

Le projet a débuté en novembre 2024 et prévoit de fournir des repas sains à 30 écoles primaires situées dans les gouvernorats de Kairouan, Siliana et Nabeul. La durée totale du programme est de 42 mois. Un partenariat sera mis en place avec les producteurs locaux afin de surmonter les défis actuels des cantines scolaires, notamment dans les zones rurales.

Le ministère de la Santé a également indiqué qu’un atelier de travail s’est tenu hier, mardi, pour discuter des problèmes rencontrés par les cantines scolaires et proposer des solutions pratiques. Cet atelier a réuni des experts, des responsables gouvernementaux ainsi que des membres de la société civile, afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité des repas scolaires dans tout le pays.

